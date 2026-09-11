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Venezia 83: Di Iorio (QuestIT), 'essere umano sia al centro, Ai strumento per migliorarne la vita'

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11 settembre 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale deve essere uno strumento per migliorare la vita dell'essere umano. Al centro dell'innovazione deve esserci infatti l'uomo. Questi sono secondo me valori che non dobbiamo perdere in questo processo di digitalizzazione e automazione, dobbiamo fare spazio all'essere umano, al suo talento e alla sua passione". Lo ha detto Ernesto Di Iorio, amministratore delegato QuestIT, partecipando all'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.

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