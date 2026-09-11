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Venezia 83: Salvato (Kea Connecta), 'agonismo è driver di crescita per il Paese'

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11 settembre 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
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"Affinché la tecnologia possa esprimere davvero il proprio ruolo, che non è un ruolo primario ma un ruolo di supporto e sostegno alla piena realizzazione di noi stessi, credo che sostenere realtà come BeGreat sia oltremodo fondamentale. Sostenere iniziative che favoriscono la conoscenza dello sport, significa anche incidere sul tessuto sociale. Questo perché l'agonismo è un grande driver di crescita per l'intero sistema Paese e soprattutto perché impatta sulla qualità di vita e sul benessere". Lo afferma Carola Salvato, founder Kea Connecta, all'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.

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