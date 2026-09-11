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Serie A, oggi Venezia-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Impegno in trasferta per i viola nella quarta giornata di campionato

Mastantuono - Ipa/Fotogramma
Mastantuono - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 06.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Fiorentina. Oggi, venerdì 11 settembre, i viola sfidano il Venezia - in diretta tv e streaming - nella trasferta del Penzo della quarta giornata di Serie A. Dopo la sconfitta interna contro il Torino, la terza in tre giornate, la società ha deciso di esonerare Fabio Grosso e richiamare in panchina Paolo Vanoli, che la scorsa stagione aveva trascinato la squadra alla salvezza. Gli uomini di Stroppa invece è stata battuta per 3-2 dal Frosinone allo Stirpe nell'ultimo turno di campionato.

Venezia-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Venezia e Fiorentina è in programma oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Juan Jesus; Hainaut, K. Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. All. Stroppa.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Goncalves. All. Vanoli.

Venezia-Fiorentina, dove vederla in tv

Venezia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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