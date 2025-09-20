circle x black
Juve, furia Tudor contro Rapuano dopo 1-1 con il Verona: "Una vergogna". Cos'è successo

Il tecnico bianconero se la prende con l'arbitraggio: due gli episodi nel mirino

Igor Tudor

20 settembre 2025 | 21.06
Redazione Adnkronos
Igor Tudor è una furia al termine di Verona-Juventus di oggi sabato 20 settembre, terminata 1-1 al Bentegodi. "È una vergogna" ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn nell'immediato post-partita, commentando in maniera netta l'arbitraggio di Rapuano. Il motivo? Intanto il rigore concesso per fallo di mano di Joao Mario. "È una cosa vergognosa - ha detto l'allenatore bianconero - lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio". Il tecnico dice poi la sua sulla mancata espulsione di Orban per un fallo su Gatti.

Il tecnico continua: "Ero davanti, l'ho visto io e l'arbitro mi ha detto che non ha caricato. Poi a noi è mancata energia, ma se non dai rosso per questo... Non guarda niente - ha aggiunto Tudor riferendosi a Orban - guarda solo il suo gomito. Una vergogna. Non voglio scuse, ma alla fine così si decidono le partite. Queste decisioni sono al 100% sbagliate".

in Evidenza