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Serie A, oggi Verona-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

I gialloblù ospitano la squadra di Allegri in una delle sfide della 33esima giornata di campionato

Leao - Fotogramma/IPA
Leao - Fotogramma/IPA
19 aprile 2026 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, terza in classifica, è chiamata a riscattare il brutto ko rimediato a San Siro contro l'Udinese (0-3), mentre i gialloblù - penultimi a -9 da Lecce e Cremonese - hanno perso contro il Torino nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

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Verona-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan, in campo oggi alle 15:

VERONA (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Verona-Milan, dove vederla

Verona-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Verona Milan Verona Milan Serie A Verona Milan oggi
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