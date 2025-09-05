Max Verstappen e un futuro alla Ferrari? "Nella vita ce sempre una possibilità, ce n'è una per ogni decisione. Penso che Ferrari sia un brand enorme. Tutti i piloti si immaginano di guidare una Rossa, ma credo che l'errore stia proprio qui. Se vuoi guidare la Ferrari, è per vincere. Se un giorno dovessi andarci, non sarebbe solo per guidarla, ma perché vedrei l'opportunità di vincere". Il campione del mondo, oggi punta di diamante della Red Bull, ha parlato così ai media all'inizio del weekend del Gp di Monza. Lanciando un'idea, o meglio una suggestione, che sta già facendo sognare i tifosi della Ferrari per le prossime stagioni.