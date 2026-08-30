circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus, Vicario incanta e la Serie A... sfotte Di Gregorio

Il portiere bianconero è stato tra i protagonisti della vittoria con il Parma

Guglielmo Vicario - Afp
Guglielmo Vicario - Afp
30 agosto 2026 | 22.03
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La Juventus ha trovato il suo portiere. Guglielmo Vicario, arrivato in estate dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, è stato uno dei protagonisti della vittoria bianconera della seconda giornata di Serie A, quando la squadra di Spalletti ha battuto per 2-0 il Parma all'Allianz Stadium.

Decisivo per portare a casa i tre punti infatti proprio l'ex portiere dell'Empoli, che nel corso del secondo tempo è stato autore di una super parata sul colpo di testa di un attaccante ducale, che sembrava destinato in porta. Il riflesso di Vicario è diventato virale ed è stato rilanciato anche dall'account della Serie A, versione indonesiana.

Su X la Lega ha postato il video scrivendo: "Juventini: "Oh, ecco com'è avere un portiere bravo...". Un riferimento, o meglio uno sfottò vero e proprio, a Michele Di Gregorio, al centro delle critiche per alcune papere di troppo nella scorsa stagione e ceduto al Bournemouth.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus parma juventus parma vicario di gregorio
Vedi anche
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza