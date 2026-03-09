circle x black
Brasile, rissa da record in campo: 23 espulsioni - Video

La sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro si chiude con una scazzottata generale

La rissa
09 marzo 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa record e 23 espulsioni. La sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro passa alla storia per l'incredibile epilogo, con una scazzottata da film che ha coinvolto praticamente tutti: giocatori, riserve, panchine, allenatori, massaggiatori. Il match avrebbe dovuto sancire il trionfo del Cruzeiro nel campionato dello stato. E invece, sul punteggio di 1-0, nei minuti di recupero si è scatenato il putiferio. La scintilla è scattata quando Everson, portiere dell'Atletico, ha bloccato un pallone anticipando l'arrivo di Christian. Il centrocampista non ha frenato la propria corsa, ha colpito l'estremo difensore e ha innescato il caos. Everson si è rialzato e ha placcato il rivale.

A quel punto, liberi tutti: scontri, pugni, caccia all'uomo. Menzione speciale per Hulk: il 39enne ex nazionale è stato beccato dalle telecamere mentre rifilava un violento pugno alla nuca di Romero. I media brasiliani riferiscono di 23 espulsioni comminate tra giocatori e staff. A questi provvedimenti si aggiungeranno sanzioni che verranno adottate nell'inchiesta annunciata dalla federazione.

