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Juventus, Vlahovic litiga con Locatelli in campo: multa della società

I due giocatori bianconeri sono stati protagonisti di un acceso diverbio contro la Fiorentina

Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
19 maggio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volano stracci in casa Juventus. Durante la partita con la Fiorentina, persa 2-0 in casa nella penultima giornata di Serie A, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono stati protagonisti di una lite in campo diventata presto virale. Il centrocampista bianconero ha urlato qualcosa all'attaccante serbo, indicandogli un movimento, ma Vlahovic ha reagito male mandandolo platealmente a quel paese e ricevendo la stessa risposta dal compagno di squadra.

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Un comportamento, da parte di entrambi, giudicato inaccettabile dalla Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe scelto infatti la linea dura: multa salata sia per Vlahovic che Locatelli. Il messaggio, da far passare una volta per tutte nello spogliatoio, è che liti del genere in campo non sono accettabili e non passeranno lisce.

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juventus vlahovic locatelli vlahovic locatelli juventus fiorentina lite vlahovic locatelli
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