Volandri: "Dopo due vittorie, ci sta che Sinner non giochi Coppa Davis". La risposta sui 'dubbi' di Musetti

Il capitano della Nazionale ha parlato in conferenza stampa all'Inalpi Arena di Torino, durante le Atp Finals: "I successi degli ultimi due anni ci danno una consapevolezza enorme e ce la porteremo a Bologna"

Filippo Volandri - Fotogramma/IPA
Filippo Volandri - Fotogramma/IPA
12 novembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Davis in Italia con assenza di Sinner e dubbi su Musetti? Sinner ha giocato per 4 anni consecutivi la Davis, è il giocatore con più presenze nella mia gestione. Dopo averla vinta due volte, con l’anno che ha avuto, ci sta che possa decidere di non partecipare". Filippo Volandri, capitano dell'Italia in Coppa Davis, ha parlato così in conferenza stampa durante le Atp Finals di Torino. "Le vittorie degli ultimi due anni ci danno una consapevolezza enorme e ce la porteremo a Bologna. Da Bologna in poi vorrei parlare di chi c’è, non di chi non c’è".

Musetti rinuncia alla Coppa Davis?

Volandri ha parlato anche della possibile rinuncia di Musetti: ""Ciò che faccio sempre prima di ogni Davis è avere una rosa di 6-7, anche 8-9 giocatori, a disposizione. Ho avuto la disponibilità di Sonego e Darderi di rimanere fino all’ultimo. Lorenzo è all’ottava settimana consecutiva che sta giocando e fino alla fine del torneo non parleremo di Davis. Per Lorenzo c'è anche un pensiero in più dovuto alla moglie Veronica che aspetta il loro secondo figlio, che per me è molto importante. Faremo delle valutazioni insieme a ne usciremo con un accordo comune, come abbiamo sempre fatto. Come stiamo? Al 100%. Per Lorenzo Musetti ci sono tutte le possibilità del mondo, dipenderà da come si sentirà alla fine del torneo. Queste sono le Finals, la Davis dà la stessa carica. Non sono preoccupato, prenderemo questa decisione insieme".

Le avversarie dell'Italia in Coppa Davis

Volandri ha parlato anche della concorrenza: "Siamo consapevoli di essere una squadra forte, le vittorie ci hanno messo in mirino sulla schiena e abbiamo una responsabilità in più, giocare in casa a Bologna. Dovremo trasformare la pressione in carica. Possono vincere tutti? Alcaraz è per classifica il miglior giocatore della competizione, ma non è detto chela Spagna passi il turno, anche l'anno scorso abbiamo visto che non hanno passato i quarti. Poi la Germania ha Zverev e diventa un’altra squadra fortissima, con un doppio competitivo. È una Davis molto equilibrata".

