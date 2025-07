Nell'attesa di scoprire se Kate Middleton, madrina di Wimbledon, farà la sua apparizione al torneo di tennis quest'anno, un'altra principessa è arrivata all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Beatrice di York, diventata mamma per la seconda volta lo scorso gennaio, si è presentata insieme a sua madre. Come fatto notare dai media britannici, si tratta di un vero e proprio evento: Sarah Ferguson non tornava nella Royal Box di Wimbledon dal 1988, 37 anni fa.

Madre e figlia hanno assistito al match tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini, vinto dopo 5 set dal tennista spagnolo, alla ricerca del terzo successo di fila nel torneo di Londra. Ad assistere al match, tra gli altri, anche David Beckham.