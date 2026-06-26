circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, Sinner sfida serbo Kecmanovic all'esordio: il tabellone

Per quanto riguarda il singolare femminile, Paolini e Grant dalla parte di Rybakina mentre Cocciaretto esordio con cinese Wang

Jannik Sinner - (Fotogramma/Ipa)
Jannik Sinner - (Fotogramma/Ipa)
26 giugno 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic al primo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Lo ha stabilito oggi il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Il torneo prenderà il via lunedì 29 giugno 2026, sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club, con un montepremi ancora una volta da record: 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro). Sinner al secondo turno troverebbe il vincente del match tra il portoghese Nuno Borges e il qualificato americano Tristan Boyer. Per il numero 1 del mondo si prospetta il terzo turno contro il peruviano Ignacio Buse. Agli ottavi, incrocio con il norvegese Casper Ruud o derby con Luciano Darderi. Nei quarti, abbinamento possibile con il russo Daniil Medvedev. In semifinale, Sinner potrebbe trovare uno tra il canaese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e il serbo Novak Djokovic, numero 7 del tabellone.

Il tabellone femminile

Per quanto riguarda il singolare femminile, tre le azzurre in gara con la numero uno Jasmine Paolini, finalista nel 2024, e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw Major, che sono state inserite nella parte bassa del tabellone presidiata dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina. Elisabetta Cocciaretto è capitata nella parte alta del draw, dove c'è la numero uno Wta Aryna Sabalenka. Proprio la Cocciaretto esordirà con la cinese Xinyu Wang, mentre la Paolini, testa di serie numero 13, se la vedrà con la statunitense Robin Montgomery. Infine Tyra Grant affronterà all'esordio la britannica Katie Boulter.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wimbledon 2026 Wimbledon 2026 sinner Wimbledon 2026 sorteggio Wimbledon 2026 tabellone sinner
Vedi anche
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza