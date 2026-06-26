Per quanto riguarda il singolare femminile, Paolini e Grant dalla parte di Rybakina mentre Cocciaretto esordio con cinese Wang

Jannik Sinner sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic al primo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Lo ha stabilito oggi il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Il torneo prenderà il via lunedì 29 giugno 2026, sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club, con un montepremi ancora una volta da record: 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro). Sinner al secondo turno troverebbe il vincente del match tra il portoghese Nuno Borges e il qualificato americano Tristan Boyer. Per il numero 1 del mondo si prospetta il terzo turno contro il peruviano Ignacio Buse. Agli ottavi, incrocio con il norvegese Casper Ruud o derby con Luciano Darderi. Nei quarti, abbinamento possibile con il russo Daniil Medvedev. In semifinale, Sinner potrebbe trovare uno tra il canaese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e il serbo Novak Djokovic, numero 7 del tabellone.

Il tabellone femminile

Per quanto riguarda il singolare femminile, tre le azzurre in gara con la numero uno Jasmine Paolini, finalista nel 2024, e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw Major, che sono state inserite nella parte bassa del tabellone presidiata dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina. Elisabetta Cocciaretto è capitata nella parte alta del draw, dove c'è la numero uno Wta Aryna Sabalenka. Proprio la Cocciaretto esordirà con la cinese Xinyu Wang, mentre la Paolini, testa di serie numero 13, se la vedrà con la statunitense Robin Montgomery. Infine Tyra Grant affronterà all'esordio la britannica Katie Boulter.