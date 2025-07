L'allenamento con Jannik Sinner a Wimbledon finisce e per Flavio Cobolli, oltre alla soddisfazione per il lavoro svolto, c'è anche un pizzico di sollievo. "Finalmente, stavo a morì...", dice il 23enne azzurro nel video pubblicato sui suoi canali social. Cobolli, numero 24 del mondo e testa di serie numero 22, con Sinner e Lorenzo Sonego ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Wimbledon.

Per Cobolli è il miglior risultato della carriera in un torneo dello Slam, mentre l'Italia celebra per la prima volta la presenza di 3 rappresentanti negli ottavi di finale dei Championships. Sinner, Cobolli e Sonego saranno tutti impegnati nella giornata di lunedì 7 luglio e hanno potuto dedicare la domenica all'allenamento e ad un parziale relax: Sinner ha chiarito che, compatibilmente con il lavoro in campo, darà un'occhiata al Gp di Silverstone di Formula 1. Domani, il numero 1 del mondo affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19. Sonego se la vedrà con lo statunitense Ben Shelton, numero 10 del tabellone. Cobolli, invece, affronterà il veterano croato Marin Cilic, battuto circa un mese fa al primo turno del Roland Garros.