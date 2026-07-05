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Wimbledon, il programma di oggi: da Djokovic a Sinner, tutti i match e dove vederli

Il serbo apre il programma sul centrale, l'azzurro lo chiude

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 07.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Settima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, domenca 5 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e testa di serie numero uno chiuderà il programma sul campo central contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Tocca anche al serbo Novak Djokovic che aprirà le danze sul Centre Court contro il russo Roman Safiullin. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, il programma di oggi

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:

Centrale, dalle 14:30

Safiullin-Djokovic

Sabalenka-Osaka

Sinner-Mochizuki

Campo 1, dalle 14

Pegula-Jovic

Auger Aliassime-Davidovich Fokina

Benic-Gauff

Campo 2, dalle 12

Muchova-Krejcikova

Hurkacz-Struff

Wimbledon, dove vedere i match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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sinner wimbledon programma wimbledon oggi wimbledon djokovic
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