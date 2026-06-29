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Wimbledon, Djokovic-Wu - La Diretta

Il serbo, sette volte campione a Londra, sfida il cinese al primo turno

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
29 giugno 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic fa il suo esordio, oggi 29 giugno, sul campo centrale di Wimbledon. Il serbo, numero 8 del mondo e settima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu, numero 102 del ranking Atp. Djokovic ha vinto in sette occasioni ai 'Championships', nel 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022. Per lui anche tre finali perse nel 2013, 2023 e 2024.

La sfida tra Djokovic e Wu sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Il vincente del match sfiderà al secondo turno il greco Stefanos Tsitsipas.

Riproduzione riservata
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wimbledon wimbledon 2026 djokovic wu
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