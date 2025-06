"Questa è road rage, arrabbiatura da strada. Verstappen si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole. Non ho capito cosa volesse fare, ma devo capirlo perché se l'ha fatto per rabbia è inaccettabile". Stanno facendo discutere le affermazioni di Toto Wolff, che ieri aveva parlato così a Sky Sport del comportamento del campione del mondo Max Verstappen verso la fine del Gp di Spagna. Il team principal della Mercedes è stato molto critico nei confronti dell'olandese. Al centro della discussione, il contatto con Russell dopo l'ingresso in pista della safety car.

Verstappen-Russell, cos'è successo

Ma cos'è successo durante il Gp di Spagna? Negli ultimi giri del Gran Premio di Catalogna vinto da Oscar Piastri, l'incidente di Kimi Antonelli ha portato all'ingresso della safety car. Un jolly per tanti piloti, tra cui Charles Leclerc (che ha chiuso terzo), che hanno potuto approfittare del ricompattamento del gruppo. "Verstappen è uscito da curva 4 senza accelerare, pensavo avesse un problema alla macchina. George l'ha superato, poi però Max gli ha chiuso la porta di nuovo" ha spiegato Wolff nella sua analisi del contatto, valso tra l'altro 10 secondi di penalizzazione a Verstappen.

Russell: "Verstappen l'ha fatto apposta"

Il contatto in pista è stato commentato così da George Russell: "L’ha fatto sicuramente apposta, l’ho visto spesso nei videogiochi ma vi confesso che è la prima volta che succede in Formula 1. Magari in Formula E. Un vero peccato per i ragazzi che sognano di fare i piloti e vedono certe cose, è inaccettabile. Siamo fortunati che le vetture di oggi siano così sicure, ma non è scontato". Per la cronaca, Verstappen era stato protagonista in precedenza di un altro contatto con Leclerc, poco prima del sorpasso valso il podio al ferrarista. Una situazione finita sotto investigazione nel dopo gara, senza però conseguenze per il monegasco.