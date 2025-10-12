circle x black
Wta Wuhan, Gauff batte Pegula in finale e conquista il titolo

La 21 statunitense vince il torneo con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 44 minuti

Coco Gauff al Wta 1000 di Wuhan - Fotogramma /Ipa
12 ottobre 2025 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Coco Gauff vince il torneo Wta 1000 di Wuhan (cemento, montepremi 3.654.963 dollari). La 21enne statunitense, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge in finale la 31enne connazionale Jessica Pegula, numero 6 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 44 minuti. Per Gauff è l'undicesimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello conquistato a giugno al Roland Garros.

