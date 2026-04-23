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Juventus, ansia Yildiz: ci sarà contro il Milan?

L'attaccante bianconero è alle prese con un problema fisico

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
23 aprile 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'infortunio di Kenan Yildiz tiene in ansia la Juventus. L'attaccante bianconero è alle prese con un problema fisico che lo mette in dubbio per il big match contro il Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A e a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions League.

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Yildiz ha infatti riportato nei giorni scorsi un'infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori nell'ultima partita vinta contro il Bologna per 2-0 all'Allianz Stadium. Le sue condizioni però non sembrano preoccupare Spalletti, che potrebbe ritrovarlo in vista del big match di San Siro.

Yildiz, dopo un lavoro personalizzato, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e si candida a partire titolare contro il Milan. L'esclusione dalla sfida con il Bologna è stata infatti precauzionale, con Spalletti che non ha voluto rischiarlo in vista del rush finale per conquistare un posto nella prossima Champions League.

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juventus infortunio yildiz yildiz milan juventus serie a
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