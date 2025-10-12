circle x black
Zidane: "Juve nel cuore ma voglio allenare la Francia"

L'allenatore transalpino: "Yildiz mi piace, ma ora mi entusiasma Yamal"

12 ottobre 2025 | 15.38
Redazione Adnkronos
No alla Juve, salvo sorprese. L'obiettivo di Zinedine Zidane è un'altra panchina. "Sicuramente tornerò ad allenare. La Juve? Non lo so, non è successo, ho fatto anche delle altre scelte. Ce l'ho sempre nel cuore, mi ha dato tanto quando sono arrivato", dice l'allenatore francese ospite del Festival dello Sport di Trento. "Poi per il futuro non lo so. Quello che voglio fare in futuro è di poter allenare la Nazionale francese, anche se non parlo di ora. Lo vorrei fare un giorno, vediamo...", aggiunge.

Zidane da calciatore si è consacrato con la maglia della Juve. Ora, in maglia bianconera, il giocatore può talentuoso è Kenan Yildiz. "Yildiz mi piace, è bravo, fa gol, ha qualità. Deve crescere ancora e strutturarsi. La Juventus sta facendo bene con Tudor, pian piano stanno migliorando. Sono contento per lui e per la Juve", dice il francese.

"Nel calcio di adesso mi entusiasma Lamine Yamal, che l'anno scorso ha fatto una partita pazzesca contro l'Inter -aggiunge Zidane-. Nessuno riusciva a fermarlo, faceva di tutto e giocava da solo contro una squadra bravissima a difendersi. Faceva impressione, poi mi piacciono Vitinha e Joao Neves del Psg: non perdono mai la palla".

