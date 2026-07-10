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Zverev primo finalista di Wimbledon, Fery si arrende in tre set - Rivivi la diretta

Il tedesco domenica affronterà il vincente tra Sinner e Djokovic

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 13.35
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev è il primo finalista di Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, il 29enne tedesco, numero 3 del mondo e 2 del seeding, supera il 23enne inglese Arthur Fery, numero 114 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 in due ore e un quarto di gioco. Partita equilibrata solo fino al 6-6 del primo set, poi il campione del Roland Garros cambia marcia domina il tie-break per 7-0 e poi vince senza problemi gli altri due parziali. Zverev affronterà domenica il vincente della seconda semifinale che inizierà tra poco tra il 24enne azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo e prima testa di serie, e il 39enne serbo Novak Djokovic, numero 8 del ranking Atp e 7 del tabellone.

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