circle x black
Cerca nel sito
 

Shanghai, Wu contro Zverev: "Usa trucchetti per spezzare il ritmo, non mi piace"

Il tennista cinese è stato battuto dal tedesco al secondo turno del Masters 1000

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
10 ottobre 2026 | 08.39
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Yibing Wu 'distrugge' Alexander Zverev. Il tennista cinese è stato battuto dal tedesco, numero due del mondo ma che presto supererà Jannik Sinner in testa al ranking Atp, nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, ma a fine partita ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Senza dubbio ho apprezzato di più la partita con Alcaraz perché è stata una sfida più stimolante", ha detto Wu dopo essersi arreso in due set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4).

"Oggi ci sono stati piccoli incidenti durante la partita: buttarsi a terra, lamentarsi delle luci, toccare la fascia della rete... Penso che nessuna di queste cose fosse necessaria, non è stata una competizione così 'pura'", ha spiegato il cinese, facendo riferimento a episodi in cui Zverev si è rivolto all'arbitro, lamentandosi e interrompendo così il ritmo della sfida.

"Ovviamente sono trucchetti che ha usato per interrompere il ritmo e sistemarsi perché lo stavo mettendo sotto pressione. Anche se non mi sono distratto, personalmente non apprezzo quel tipo di comportamenti", ha concluso Wu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wu zverev zverev shanghai wu zverev
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza