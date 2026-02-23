circle x black
Tajani a Tirana per la riunione ministeriale sul Corridoio VIII

23 febbraio 2026 | 17.44
Rilanciare il Corridoio VIII – infrastruttura che collegherà il Mar Nero e il Mar Adriatico - come piattaforma di dialogo politico e di cooperazione, acceleratore per lo sviluppo economico della regione e per la mobilità militare UE e NATO: questi gli obiettivi della seconda riunione ministeriale sul Corridoio VIII che ha avuto luogo a Tirana alla presenza dei Ministri degli Esteri dei Paesi interessati dall’infrastruttura, ovvero Italia, Romania, Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord. Nel corso della riunione il Ministro Tajani ha ribadito la centralità politica che il progetto riveste per l’Europa e per l’Italia, oltre alla necessità urgente di mobilitare fondi pubblici e privati per la realizzazione dell’infrastruttura. Al termine del vertice, i rappresentanti dei Governi di 5 Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che riafferma l’impegno comune per portare avanti il progetto del Corridoio VIII considerato un asse strategico est-ovest, componente fondamentale della rete TEN-T che contribuisce alla stabilità, prosperità e sicurezza nell’Europa sudorientale.

Il testo della dichiarazione congiunta

