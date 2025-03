Tajani al Consiglio Affari Esteri e alla Conferenza sulla Siria

“Il coordinamento tra alleati resta un elemento fondamentale per affrontare le numerose sfide internazionali, a partire dagli sforzi per giungere ad una pace giusta in Ucraina”, ha ribadito il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al Consiglio Affari Esteri che si è svolto il 17 marzo a Bruxelles, unitamente alla IX Conferenza internazionale sul sostegno alla Siria. Proprio il conflitto in Ucraina e le prospettive per arrivare alla pace anche grazie all’impegno americano, hanno rappresentato i focus principali dei lavori del Consiglio. Ampio spazio anche per la situazione in Medioriente, con specifico riferimento alla Siria e all’Iran. Terza questione, la sicurezza europea e le prospettive delle relazioni transatlantiche. Su quest’ultimo tema, il Ministro Tajani ha affermato che l’Europa deve fare di più per la propria sicurezza e per rafforzare la propria autonomia strategica, lavorando parallelamente con il Governo americano su tutti i dossier, compreso quello commerciale. Successivamente al Consiglio Affari Esteri, il titolare della Farnesina ha preso parte alla IX Conferenza internazionale per il sostegno alla Siria, a testimonianza del forte impegno del Governo italiano per sostenere il processo di transizione del Paese mediorientale. Nel corso del dibattito, Tajani ha confermato la disponibilità dell’Italia insieme ai suoi partner, a sostenere e ripristinare i settori critici della Siria, anche per contribuire ad alleviare le criticità della popolazione civile.

