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Tajani convoca un vertice con gli Ambasciatori in Medio Oriente

11 maggio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per fare il punto sulla crisi in Medio Oriente con un focus sulla chiusura dello stretto di Hormuz il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha presieduto una riunione con gli Ambasciatori italiani in Iran, Israele, Libano e Stati Uniti. Al centro del vertice lo stato dei negoziati tra USA e Iran, il ruolo dell’Unione europea su Hormuz e sul percorso di pace tra Israele e Libano. Durante l’incontro, il Ministro Tajani ha ricordato il contenuto della telefonata intercorsa con il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi a cui ha ribadito la posizione del Governo italiano sul programma nucleare dell’Iran, la necessità di evitare ulteriori escalation e di riaprire il transito delle navi nello stretto di Hormuz per evitare crisi economiche e di sicurezza alimentare per l’Africa. I partecipanti al vertice hanno anche discusso del perdurare della crisi in Libano che ha tra l’altro causato già oltre un milione di sfollati, oltre che del regolare svolgimento delle elezioni appena tenute nei territori palestinesi che si sono svolte con alta partecipazione e senza episodi di violenza.

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Il comunicato della Farnesina

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crisi in Medio Oriente stretto di Hormuz negoziazioni tra USA e Iran Unione europea pace tra Israele e Libano
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