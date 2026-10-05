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Tajani incontra il Ministro degli Esteri tedesco Wadephul

05 ottobre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
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Nel corso dell’incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, i due esponenti di governo hanno ribadito l’importanza di rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania e di coordinare le rispettive posizioni sulle principali sfide europee e internazionali. Nel 75° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, è stata confermata la volontà di proiettare nel futuro un rapporto fondato su solidi legami storici e su una significativa convergenza politica. La Germania si conferma il principale partner commerciale dell’Italia, con un interscambio che ha raggiunto circa 160 miliardi di euro nel 2025 e che continua a registrare una crescita nel 2026. Tra i temi affrontati figurano il sostegno all’Ucraina, il rafforzamento della risposta europea alle minacce ibride e la cybersicurezza. In tale ambito, Tajani ha illustrato la riforma della Farnesina e la nuova sala cyber dedicata alla protezione della rete diplomatico-consolare. Il confronto ha inoltre riguardato i Balcani Occidentali, per i quali i due Ministri hanno sottolineato l’importanza di mantenere credibile il percorso di integrazione europea, nonché i principali dossier del Medio Oriente, con particolare riferimento all’Iran, a Gaza e al Libano.
Il comunicato della Farnesina

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cooperazione relazioni diplomatiche commercio Ucraina cybersicurezza Balcani Occidentali
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