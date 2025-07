Tajani presenzia il Forum imprenditoriale Italia-Algeria

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani ha organizzato il Forum imprenditoriale Italia-Algeria, in occasione del vertice intergovernativo tra i leader dei due Paesi che si è tenuto a Roma il 23 luglio. Un evento di grande spessore politico ed economico, considerando che l’Algeria attualmente è il primo fornitore di gas del nostro Paese e primo partner economico del continente africano, mentre l’Italia è il primo cliente dello Stato algerino e secondo fornitore con esportazioni che nel 2024 hanno raggiunto 2,9 miliardi di euro. Al forum hanno partecipato circa 400 aziende dei due Paesi a conferma della reciproca volontà di intensificare scambi e investimenti. Nel corso del vertice, dopo aver discusso del partenariato ispirato alla figura di Enrico Mattei, si sono svolti diversi panel tematici con riferimento ai settori di principale cooperazione economica: energia, infrastrutture, trasporti, difesa, industria avanzata, agricoltura sostenibile. In conclusione, del vertice, gli interventi del Premier Meloni e del Presidente dell’Algeria Tebboune con l’annuncio della sottoscrizione di 25 accordi commerciali tra aziende italiane e algerine. A margine del Forum, il Ministro Tajani ha avuto un colloquio con il suo omologo algerino, Ahmed Attaf, durante il quale è stato ribadito l’impegno comune per sostenere la stabilità nel Mediterraneo e sono stati affrontati i principali dossier internazionali, primo fra tutti la priorità di giungere a un cessate il fuoco a Gaza, il rilascio degli ostaggi e la questione degli aiuti umanitari per la popolazione palestinese della Striscia.

Link al comunicato del Ministero degli Esteri