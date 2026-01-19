Il primo fenomeno da social del 2026 ha riportato vip e gente comune indietro nel tempo, in un'epoca in cui non eravamo tenuti sotto scacco dall'algoritmo

Il 2026 sembra aver scelto di fermare l'orologio per guardarsi indietro. Un'ondata di nostalgia digitale sta travolgendo le piattaforme social, portando i volumi di ricerca per il termine "2016" su TikTok a un incremento del 452% in una sola settimana. Non si tratta di un interesse passeggero, ma di un fenomeno strutturato che conta oltre 1,7 milioni di post sotto l'hashtag dedicato e più di 56 milioni di video che utilizzano filtri rosati e sgranati, progettati per replicare l’estetica di Instagram di dieci anni fa. Anche il settore musicale riflette questa tendenza in modo inequivocabile: Spotify ha registrato un aumento del 71% nelle playlist a tema 2016, segnando il ritorno prepotente in classifica di brani come Lush Life di Zara Larsson, rientrata nella top 40 britannica a un decennio esatto dal suo debutto.

Le ragioni di questa fuga collettiva nel passato risiedono in una profonda stanchezza verso l'attuale ecosistema digitale. Nel 2026, l’utente medio percepisce i social media come spazi eccessivamente curati e dominati da algoritmi punitivi, laddove il 2016 viene ricordato come l’ultima frontiera di un’internet ancora spontanea. All'epoca, la condivisione era meno performativa: si postavano foto di cibo senza filtri professionali e le storie di Snapchat rappresentavano un diario quotidiano privo di pretese estetiche.

Questa ricerca di autenticità ha spinto numerose celebrità globali a partecipare alla challenge. Selena Gomez e Charlie Puth hanno riacceso i riflettori sulla loro collaborazione We Don’t Talk Anymore, mentre Shay Mitchell ha riproposto l'iconico filtro del cane di Snapchat. Anche figure come Lily Collins, Demi Lovato, Hailey Bieber e Kylie Jenner hanno alimentato il trend condividendo scatti della cosiddetta "King Kylie era", un periodo dorato per il make-up audace e lo stile street-chic.

Il fenomeno non ha risparmiato l'Italia, dove la nostalgia per il 2016 si intreccia con i ricordi dell'esplosione della scena trap nazionale. Molte icone nostrane hanno deciso di rispolverare i propri archivi digitali per aderire al trend. Bianca Balti e Aurora Ramazzotti sono state tra le prime a condividere scatti risalenti a dieci anni fa, suscitando l'entusiasmo dei fan che ricordano quel periodo come meno complesso. Anche Giulia De Lellis e la cantante Clara hanno partecipato alla challenge, rievocando un'epoca in cui la viralità era legata a fenomeni collettivi come i primi raduni per Pokémon Go o l'uscita di album che hanno segnato la musica italiana, come i lavori d'esordio di Sfera Ebbasta e Ghali. Per i millennial italiani che oggi superano i trent'anni e per la Gen Z che affronta le prime sfide lavorative, il 2016 rappresenta una "zona di comfort" emotiva.