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AI, Bernini: "Centro europeo strumento di sovranità, Italia protagonista con il Tecnopolo di Bologna"

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17 marzo 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un Centro europeo per l'intelligenza artificiale può diventare uno strumento concreto di sovranità scientifica e industriale": lo ha affermato la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo all'Accademia Nazionale dei Lincei nel corso di un dibattito dedicato al ruolo dell'Europa nella sfida globale sull'AI. Bernini ha sottolineato come l'Italia punti su "grandi centri di calcolo" e sul "capitale umano" per rafforzare la propria posizione, evidenziando l'impegno del Governo nella costruzione di una rete di collaborazione europea: "Abbiamo scritto ai nostri colleghi perché questo Centro non resti solo una grande idea, ma diventi una realtà concreta". Sul fronte degli investimenti, la ministra ha ricordato gli "11 miliardi destinati alle infrastrutture di ricerca" e il ruolo strategico del Tecnopolo di Bologna, "secondo al mondo per capacità di elaborazione algoritmica e quarto per potenza di calcolo". Una base su cui costruire sviluppo e competitività: "Continueremo a investire per mettere questa capacità a disposizione di ricercatori, università, pubbliche amministrazioni e imprese", ha concluso. Per approfondimenti: https://it.worldtechconference.ai/

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