Ai: Cohen (TeamSystem), 'investiti 250 mln per soluzioni dedicate ai nostri clienti'

"Abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni, negli ultimi tre anni, per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno di loro". Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell'ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo.