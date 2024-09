AirPods Max 2, nuovi colori e USB-C per le cuffie Apple

All'evento "It's Glowtime" di Apple, l'azienda ha presentato una nuova versione degli AirPods Max. Invece di lanciare un AirPods Max 2 completamente rinnovato, Apple ha optato per un aggiornamento più contenuto, introducendo nuove colorazioni e la tanto attesa porta USB-C. Gli AirPods Max originali, lanciati nel 2020, erano disponibili in un numero limitato di colori. Ora, con l'aggiornamento, Apple ha introdotto una gamma più ampia di opzioni: Starlight, Midnight, viola, arancione e blu. L'aggiunta più significativa è senza dubbio l'introduzione della porta USB-C per la ricarica. Questo segna un ulteriore passo nella strategia di Apple di adottare lo standard USB-C per tutti i suoi dispositivi, semplificando la vita degli utenti che non dovranno più destreggiarsi tra diversi cavi.

Apple ha anche menzionato che con iOS 18, gli AirPods Max supporteranno la soppressione del rumore adattiva. Tuttavia, non è chiaro se questo sia legato all'introduzione di un nuovo chip H2 o ad altre funzionalità audio precedentemente esclusive degli AirPods Pro. Nonostante le novità, molti utenti si aspettavano un aggiornamento più sostanziale per gli AirPods Max. L'assenza di un chip H2 e di funzionalità come l'Isolamento Vocale e l'Audio Adattivo, presenti da tempo negli AirPods Pro 2 e ora anche negli AirPods 4, ha lasciato un po' di amaro in bocca. I nuovi AirPods Max sono disponibili per il pre-ordine da oggi e saranno spediti a partire dal 20 settembre, al prezzo invariato di 549 dollari. Non sono stati ancora annunciati i dettagli per il mercato italiano.