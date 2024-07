Alain Tascan è il nuovo presidente della divisione gaming di Netflix

Alain Tascan, ex vicepresidente esecutivo dello sviluppo giochi in Epic Games, è stato scelto come nuovo presidente di Netflix Games. Prima di unirsi a Epic, Tascan ha ricoperto ruoli di rilievo come CEO di Umi Mobile, vicepresidente di Funcom, vicepresidente e direttore generale di EA Montreal e vicepresidente della produzione presso Ubisoft.

Tascan risponderà direttamente al co-CEO di Netflix, Greg Peters. "Alain porta oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo globale di videogiochi, produzione, licenze e costruzione di studi," ha dichiarato Peters. "Ha una passione per creare grandi giochi e un comprovato record nel prendere audaci scommesse creative. Siamo entusiasti di averlo alla guida di Netflix Games."

Questa nomina arriva poche settimane dopo che Netflix ha confermato che il vicepresidente dei giochi, Mike Verdu, assumerà un nuovo ruolo non specificato all'interno dell'azienda, focalizzato sull'innovazione nello sviluppo dei giochi. Nel corso degli ultimi anni, il colosso dello streaming ha acquisito numerosi studi di sviluppo, tra cui Spry Fox, Next Games e Night School Studio.

Netflix Games è stato lanciato nel 2021 con un catalogo iniziale di soli cinque titoli. Da allora, la piattaforma ha ampliato la sua offerta con oltre 100 giochi e ha più di 80 progetti attualmente in sviluppo. Greg Peters ha dichiarato che l'azienda ha ora una migliore comprensione di come approcciare e raffinare il suo business nei videogiochi. "Abbiamo lanciato oltre 100 giochi finora. Abbiamo visto cosa funziona e cosa no. Stiamo affinando il nostro programma per fare di più di ciò che funziona con gli oltre 80 giochi che attualmente abbiamo in sviluppo," ha detto Peters.