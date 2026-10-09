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Amazon Kids+ debutta in Italia con contenuti digitali e strumenti di controllo per le famiglie

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Il servizio in abbonamento senza pubblicità sarà disponibile dal 19 ottobre per bambini dai 3 ai 12 anni e integrerà app, libri, video e audiolibri

Amazon Kids+ debutta in Italia con contenuti digitali e strumenti di controllo per le famiglie
09 ottobre 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Amazon ha annunciato l'arrivo sul mercato italiano di Kids+, un servizio digitale in abbonamento rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 12 anni che sarà ufficialmente accessibile a partire dal 19 ottobre. La piattaforma raccoglie in un unico ambiente privo di interruzioni pubblicitarie un catalogo di applicazioni, libri, video, videogiochi e audiolibri provenienti da marchi quali Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel e Sonic. I giochi inclusi nell'offerta vengono forniti nella loro versione completa e non prevedono la presenza di acquisti in-app o costi aggiuntivi durante la fruizione. Contestualizzando l'espansione del servizio sul territorio europeo, il responsabile di Amazon Kids+ Europe Glenn Millard ha dichiarato: "Oggi milioni di famiglie in Europa utilizzano Kids+, nei paesi in cui era già disponibile e, nell'ultimo decennio, oltre 50 milioni di bambini hanno utilizzato Kids+ in tutto il mondo. Aggiorniamo costantemente il nostro catalogo e ci assicuriamo di continuare a offrire nuovi titoli capaci di entusiasmare davvero i bambini”.

L'infrastruttura di navigazione è concepita per consentire agli utenti di passare da una tipologia di media all'altra, come la visione di una serie d'animazione e la successiva sessione di gioco incentrata sullo stesso personaggio, rimanendo all'interno dell'ecosistema protetto ed evitando l'accesso incontrollato a piattaforme esterne, social media o annunci commerciali.

Analizzando l'impostazione concettuale del catalogo, il responsabile degli Originals di Kids+ Aaron Berman ha affermato: "La vera magia di Kids+ sta nel vedere i bambini esplorare e trovare autonomamente i contenuti che amano. Abbiamo creato uno spazio sicuro in cui possano seguire la propria curiosità e scoprire nuovi interessi: è come offrire loro un parco giochi digitale, ma con le giuste protezioni”.

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Per la gestione dell'esperienza di utilizzo da parte degli adulti, la piattaforma si affianca alla Parent Dashboard, un pannello di controllo remoto consultabile via browser o tramite applicazione mobile per dispositivi iOS e Android. Lo strumento permette a genitori e tutori di impostare limiti al tempo di utilizzo degli schermi, definire obiettivi educativi, selezionare i contenuti fruibili in base alla fascia d'età e consultare i report sulle attività svolte dai minori senza intervenire direttamente sui dispositivi impiegati. In merito alle dinamiche di gestione familiare, Glenn Millard ha precisato: "La nostra Parent Dashboard offre ai genitori strumenti che permettono di adattarsi facilmente a ogni nuovo livello di autonomia”.

Dal punto di vista commerciale e della compatibilità hardware, il servizio sarà utilizzabile sui tablet Amazon, sui dispositivi Fire TV compatibili e sulle apparecchiature e soluzioni Alexa, con dodici mesi di abbonamento inclusi nell'acquisto dei tablet dedicati ai bambini.

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Amazon Kids+ Amazon streaming bambini contenuti digitali per bambini intrattenimento digitale Parent Dashboard Amazon
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