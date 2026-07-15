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Apple: beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27 con Siri AI

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La nuova versione dell’assistente basata sull’intelligenza artificiale è la principale novità degli aggiornamenti in arrivo questo autunno. Ecco come provare subito le beta pubbliche e quali precauzioni adottare prima dell’installazione

Apple: beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27 con Siri AI
15 luglio 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima di installare la versione definitiva prevista per l’autunno, Apple ha reso disponibili le beta pubbliche dei suoi principali sistemi operativi. Tra le novità più attese spicca Siri AI, la nuova evoluzione dell’assistente vocale basata sull’intelligenza artificiale, finalmente accessibile a un pubblico più ampio dopo mesi di attesa.

La nuova Siri, seppur non disponibile con tutte le funzioni in Europa, si dimostra già convincente nelle prime prove: risponde in modo rapido, comprende meglio le richieste e offre un’interazione più naturale rispetto al passato, pur mantenendo uno stile sintetico nelle risposte.

Oltre alla beta pubblica di iOS 27, Apple ha aperto i test anche per iPadOS 27, watchOS 27 e macOS 27 Golden Gate, permettendo agli utenti di provare in anteprima le funzionalità che arriveranno ufficialmente nel corso dell’autunno.

Come sempre, trattandosi di software non definitivo, è possibile imbattersi in bug, instabilità o un consumo della batteria superiore al normale. Per questo motivo Apple consiglia di installare le versioni beta solo su dispositivi secondari o, in ogni caso, dopo aver effettuato un backup completo dei propri dati.

Chi desidera partecipare al programma può registrarsi gratuitamente attraverso il sito dedicato alle beta di Apple. Una volta completata l’iscrizione, sarà sufficiente aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software, selezionare la voce Aggiornamenti beta e scegliere la beta pubblica di iOS 27. La procedura è sostanzialmente identica anche per iPad, Mac e Apple Watch.

Riproduzione riservata
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