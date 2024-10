Apple punta a rivoluzionare la casa intelligente con un nuovo smart display e homeOS

L'azienda di Cupertino sarebbe al lavoro su un nuovo dispositivo per controllare la casa, pronto a debuttare con un nuovo sistema operativo l'anno prossimo

Apple si prepara a tornare alla carica nel mercato della casa intelligente con un nuovo smart display, il cui lancio è previsto per il prossimo anno. A rivelarlo è Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua newsletter "Power On" svela i dettagli di questo dispositivo e del suo sistema operativo dedicato, "homeOS". Secondo Gurman, il display sarà equipaggiato con un nuovo sistema operativo basato su tvOS, lo stesso che anima Apple TV e gli HomePod. homeOS integrerà app come Calendario, Note e Home, offrendo un'esperienza utente familiare agli utenti Apple.

Il dispositivo, che secondo indiscrezioni potrebbe essere dotato di magneti per il montaggio a parete, supporterà anche Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale di Apple, assente negli attuali HomePod. Le voci su un possibile smart display di Apple circolano da tempo. Si è parlato di un HomePod con schermo integrato, ma anche di un display collegato a un braccio robotico in grado di seguire l'utente durante le videochiamate. Recentemente, sono emerse nuove indiscrezioni su un dispositivo di forma quadrata, controllabile con gesti delle mani a distanza.

Riferimenti al dispositivo e a homeOS sono stati trovati anche nel codice di alcuni software Apple. Questo nuovo smart display sembra un'idea più concreta e realistica rispetto al concept del display robotico. Potrebbe rivelarsi anche più pratico ed economico rispetto all'utilizzo di un iPad come centro di controllo per la casa intelligente, un'opzione che si è dimostrata poco efficace.