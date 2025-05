Apple rilascia iOS 18.5: le nuove funzionalità

L’aggiornamento iOS 18.5 amplia l’accesso alle comunicazioni satellitari per i dispositivi iPhone 13 anche nel mercato europeo, introduce nuove funzionalità per il controllo parentale, migliora l’esperienza d’uso

Apple ha distribuito ufficialmente iOS 18.5, un aggiornamento del sistema operativo che introduce miglioramenti significativi in termini di connettività e funzionalità, con particolare attenzione all’accesso alle comunicazioni satellitari per la gamma iPhone 13. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto più ampio della strategia dell’azienda di espandere l’accessibilità alle tecnologie di emergenza e connettività avanzata anche ai dispositivi precedenti alla serie iPhone 14. Con iOS 18.5, i dispositivi iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max ricevono per la prima volta il supporto alle funzionalità satellitari fornite dagli operatori mobili. In Europa, ciò potrebbe tradursi nell’integrazione con servizi offerti da provider locali o partnership con reti satellitari emergenti, come Starlink, già attiva negli Stati Uniti tramite l’operatore T-Mobile.

È importante sottolineare che l’abilitazione riguarda esclusivamente i servizi satellitari forniti dagli operatori e non include le funzionalità di emergenza proprietarie di Apple, come SOS Emergenze via satellite, che restano riservate ai modelli iPhone 14 e successivi. Tuttavia, la possibilità di accedere a servizi alternativi di comunicazione in assenza di copertura cellulare rappresenta un passo avanti per la sicurezza e la continuità delle comunicazioni in aree remote. Oltre agli sviluppi relativi alla connettività, iOS 18.5 introduce miglioramenti destinati alle famiglie. È ora disponibile una nuova funzionalità che invia una notifica ai genitori ogni volta che viene utilizzato il codice di accesso per Tempo di utilizzo su un dispositivo controllato da un bambino. Questo rafforza ulteriormente gli strumenti a disposizione dei genitori per monitorare l’uso responsabile dei dispositivi da parte dei minori.

Sul fronte estetico, è stato aggiunto un nuovo sfondo denominato Pride Harmony, in continuità con le iniziative annuali di Apple a sostegno della comunità LGBTQIA+, disponibile anche per gli utenti europei. Altri miglioramenti includono le classiche ottimizzazioni generali e risoluzione di bug minori per garantire una maggiore stabilità del sistema. Apple precisa che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni o su tutti i dispositivi, a seconda delle normative locali, degli accordi con gli operatori e delle caratteristiche hardware. Gli utenti europei sono invitati a verificare la disponibilità dei servizi presso i propri operatori di telefonia mobile. L’aggiornamento iOS 18.5 è disponibile per il download tramite le impostazioni del dispositivo.