Apple rinnova Mac Studio con i chip M5 Max e M5 Ultra

Apple ha presentato la nuova generazione di Mac Studio, equipaggiata con i chip M5 Max e M5 Ultra, i più potenti mai realizzati dall'azienda di Cupertino. L'aggiornamento punta soprattutto sulle prestazioni per l'intelligenza artificiale on-device, con un incremento dichiarato fino a 4,3 volte rispetto al modello con M3 Ultra, oltre a una grafica più veloce e a un'archiviazione che raddoppia la velocità grazie alla nuova architettura SSD basata su PCIe Gen 6.

La versione con M5 Max monta una CPU a 18 core e una GPU fino a 40 core, quest'ultima dotata per la prima volta di Neural Accelerator integrati in ciascun core, con memoria unificata che arriva a 128GB. Si tratta della configurazione pensata per fotografi, sviluppatori software e chi lavora con modelli 3D e motion graphic in tempo reale, con un miglioramento della GPU stimato attorno al 50% rispetto alla generazione precedente.

Il modello con M5 Ultra alza ulteriormente l'asticella: CPU a 36 core, GPU fino a 80 core e fino a 512GB di memoria unificata, con una banda di 1,2 TBps. È la configurazione indicata da Apple per l'esecuzione in locale di modelli linguistici di grandi dimensioni senza dover ricorrere al cloud, un aspetto rilevante sia per ragioni di costo sia di riservatezza dei dati. Grazie al supporto per Thunderbolt 5 e RDMA, più unità Mac Studio possono inoltre essere collegate in cluster: quattro sistemi insieme arrivano a triplicare le prestazioni di inferenza AI rispetto a una singola macchina.

Sul fronte della connettività arrivano per la prima volta su questa linea il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6, mentre le porte Thunderbolt 5 offrono fino a 120 Gbps di banda. Il nuovo Mac Studio supporta inoltre il genlock via USB-C, utile per sincronizzare monitor esterni con sistemi di acquisizione video professionali come iPhone 17 Pro, e può gestire fino a otto display esterni.

Il chip trova posto nell'abituale scocca compatta, ora realizzata con il 35% di materiali riciclati, incluso l'alluminio dello chassis e le terre rare dei magneti, in linea con l'obiettivo di Apple di raggiungere la carbon neutrality entro il 2030.

I preordini sono aperti. Le consegne partiranno il 22 settembre, mentre la configurazione con 512GB di memoria unificata arriverà solo a fine ottobre. Il prezzo di partenza è di 3.049 euro per la versione con M5 Max e di 6.699 euro per quella con M5 Ultra.