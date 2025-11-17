circle x black
Apple verso una nuova era con un cambio di leadership

Tim Cook potrebbe lasciare già nel 2026, mentre a Cupertino si delinea il profilo del suo possibile successore interno. In pole position ci sarebbe John Ternus, l’uomo che ha guidato la rivoluzione hardware degli ultimi anni

17 novembre 2025 | 11.20
Redazione Adnkronos
Secondo il Financial Times, il capitolo Tim Cook potrebbe avvicinarsi alla sua conclusione prima del previsto. A Cupertino si ragiona ormai da mesi su una transizione che, stando alle indiscrezioni, potrebbe concretizzarsi già l’anno prossimo. Dopo quattordici anni al timone – e un sessantacinquesimo compleanno appena festeggiato – l’erede di Steve Jobs starebbe valutando il passo indietro, lasciando alla board il compito di chiudere il cerchio sulla successione.

In questo scenario, un nome emerge più di altri: John Ternus, attuale senior vice-president dell’ingegneria hardware, figura chiave della rinascita dei Mac con Apple Silicon e della linea di prodotti che negli ultimi anni ha ridisegnato il catalogo della Mela. È lui, racconta il FT, il candidato più quotato, forte di una lunga carriera interna, di un profilo tecnico rispettato e di quella continuità culturale che Apple considera imprescindibile quando si parla di leadership.

Il periodo non è casuale. L’uscita di scena del COO Jeff Williams – l’uomo che molti avevano individuato come successore naturale – ha accelerato l’inevitabile rimescolamento dei ruoli apicali. Il nuovo assetto vede un ampliamento delle responsabilità per Eddy Cue nei Servizi, per Craig Federighi sul fronte del software e, soprattutto, per lo stesso Ternus, ulteriore segnale di un percorso che sembra ormai tracciato.

Cook lascia un’eredità complessa: una crescita economica vertiginosa, la trasformazione di Apple in una macchina operativa capace di lavorare su scala globale e un ricorso massiccio all’outsourcing produttivo che ha cambiato per sempre il modo in cui la Mela costruisce i suoi dispositivi. Ma anche anni segnati da critiche, controversie antitrust e un mercato in continua evoluzione.

Su un punto, però, l’attuale CEO è sempre stato chiaro: il futuro di Apple si costruisce dall’interno. Le linee guida sui piani di successione parlano da tempo di un forte orientamento a valorizzare i talenti cresciuti in azienda, una tradizione che risale agli stessi valori fondativi del gruppo. Qualunque sarà il nome finale, difficilmente arriverà da fuori.

