ASI e QASCOM per la realizzazione di Collins

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'azienda veneta Qascom hanno ufficializzato la firma del contratto per la realizzazione della missione COLLINS, un nuovo programma dedicato allo sviluppo e alla validazione in orbita di tecnologie avanzate per la navigazione lunare. Sottoscritto dal direttore generale dell'ASI Luca Vincenzo Maria Salamone e dall'amministratore delegato di Qascom Alessandro Pozzobon, alla presenza del commissario dell'ente spaziale Mario Cospito e del co-fondatore di Qascom Oscar Pozzobon, l'accordo rappresenta la naturale evoluzione del percorso tecnologico avviato con l'esperimento LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment).

La nuova missione, il cui nome richiama l'astronauta dell'Apollo 11 rimasto in orbita attorno al satellite naturale durante lo sbarco del 1969, porterà nello spazio cislunare il primo carico utile interoperabile GNSS/LunaNet, progettato per integrare i segnali delle costellazioni satellitari terrestri GPS e Galileo con le emergenti infrastrutture di comunicazione e posizionamento dedicate alla Luna, tra cui il programma europeo Moonlight dell'ESA. Il ricevitore di nuova generazione viaggerà a bordo dell'orbiter lunare Elytra Dark realizzato da Firefly Aerospace, nel quadro della missione commerciale Blue Ghost 3.

Il progetto raccoglie l'eredità operativa di LuGRE, la missione congiunta tra ASI e NASA realizzata con il supporto scientifico del Politecnico di Torino che nel marzo 2025, a bordo del lander Blue Ghost 1, aveva dimostrato per la prima volta la capacità di acquisire ed elaborare i segnali GPS e Galileo fino a 410.000 chilometri di distanza e direttamente sulla superficie lunare per quattordici giorni terrestri.

Con COLLINS l'obiettivo si sposta sulla sperimentazione dell'interoperabilità tra i sistemi terrestri e l'architettura internazionale LunaNet, elemento chiave per garantire sicurezza e autonomia alle future esplorazioni robotiche e umane. Commentando la firma dell'accordo e il modello di cooperazione adottato, il commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana, ambasciatore Mario Cospito, ha dichiarato: "COLLINS è davvero un nome evocativo per le missioni lunari, non solo perché è stato uno degli astronauti della mitica missione lunare del 1969 ma anche perché era nato in Italia. La Luna è quindi nelle corde del nostro Paese con un ruolo sostanzioso nel programma NASA Artemis. La firma di oggi è una ulteriore conferma dell’impegno dell’ASI nel contribuire all’esplorazione della Luna. Dopo il successo di LuGRE con Collins andremo oltre sperimentando anche i segnali dello standard Lunanet, nato per favorire l’interoperabilità fra sistemi secondo le richieste dall’architettura ARTEMIS. La missione sarà anche un primo esempio di co-investimento pubblico-privato in una missione lunare italiana. Un impegno reso possibile grazie alla capacità imprenditoriale di QASCOM che contribuirà attraverso l’acquisizione dei servizi di hosting sull’orbiter Elytra Dark del provider Firefly. L’Italia, attraverso l’ASI e l’industria nazionale, si conferma quindi ancora una volta protagonista dell’esplorazione lunare ed in particolare afferma sempre più la propria leadership a livello internazionale nel settore della navigazione satellitare".

Sulle prospettive industriali e tecnologiche del programma sono intervenuti anche Oscar e Alessandro Pozzobon, amministratori e fondatori di Qascom, affermando: "Questa missione rappresenta un'opportunità senza precedenti, in quanto sarà il primo esperimento che dimostrerà la capacità integrata di Galileo e Moonlight, i due sistemi Europei che saranno fondamentali per tutti i futuri viaggi cislunari e sulla superficie lunare, e di cui l’Italia è uno dei maggiori contributori. Il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana in questo esperimento è di strategica importanza per il mantenimento della leadership Europea ed internazionale nell’emergente mercato lunare, uno dei settori in più forte crescita in ambito spaziale".