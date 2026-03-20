circle x black
Cerca nel sito
 

Assassin’s Creed a Cinecittà, al via le riprese della serie Netflix

sponsor

Netflix annuncia l'avvio della produzione per la serie tratta dal celebre franchise di Ubisoft, con una storia originale ambientata nel 64 d.C. tra i set monumentali della Capitale

Assassin’s Creed a Cinecittà, al via le riprese della serie Netflix
20 marzo 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Netflix ha ufficializzato l’apertura del set romano per l’atteso adattamento di Assassin’s Creed, la saga videoludica di Ubisoft capace di superare i 230 milioni di copie vendute nel mondo. La produzione ha scelto come base operativa principale gli studi di Cinecittà, dove verranno effettuati importanti interventi di ampliamento del preesistente set di Roma Antica. L'obiettivo è garantire un’immersione totale nelle atmosfere del 64 d.C., anno del Grande Incendio, proponendo una narrazione inedita che si distacca dai capitoli già noti ai videogiocatori per esplorare un momento cruciale dell'antichità classica.

CTA

Il cuore del racconto resta fedele al brand di videogiochi, mettendo in scena lo scontro sotterraneo tra due fazioni segrete decise a plasmare il destino dell’umanità. La serie si concentrerà sulla guerra nell'ombra tra chi mira al controllo sociale attraverso la manipolazione e chi combatte per preservare il libero arbitrio. Attraverso lo sguardo di personaggi nuovi, la produzione esplorerà i meccanismi del potere e le battaglie silenziose che si consumano parallelamente ai grandi eventi della Storia ufficiale, mantenendo i tratti del thriller adrenalinico che hanno reso celebre il materiale di partenza.

La guida creativa del progetto è stata affidata a showrunner di rilievo nel panorama delle serie ad alto budget, come Roberto Patino, già impegnato in Westworld e Sons of Anarchy, e David Wiener, reduce dal lavoro su Halo e The Killing. Il cast vanta una nutrita schiera di interpreti internazionali, tra cui spiccano i nomi di Noomi Rapace, Claes Bang e Sean Harris, affiancati da Toby Wallace e Lola Petticrew. La collaborazione tra Ubisoft Film & Television e il colosso dello streaming punta a definire un nuovo standard per le trasposizioni multimediali, coniugando la ricchezza della lore originale con una messa in scena di respiro cinematografico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Assassin's Creed Ubisoft Netflix serie TV
Vedi anche
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza