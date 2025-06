Asus e Microsoft presentano l'Xbox portatile

Microsoft e Asus inaugurano una nuova fase del gaming portatile con l’introduzione di un’interfaccia Xbox per i dispositivi ROG Ally, ridisegnando l’esperienza Windows per renderla più fluida, reattiva e ottimizzata all’uso con controller

Microsoft ha annunciato, in collaborazione con Asus, due nuove versioni del dispositivo portatile ROG Xbox Ally, integrate con un’interfaccia Xbox a schermo intero progettata specificamente per il gioco in mobilità. L’iniziativa rappresenta il primo risultato concreto dell’impegno dichiarato da Microsoft all’inizio dell’anno nel voler unificare l’esperienza di Xbox e Windows per i dispositivi portatili, in risposta diretta alla crescente diffusione di SteamOS e del successo dello Steam Deck. Le modifiche introdotte interessano non solo l’app Xbox e la Game Bar, ma anche il sistema operativo Windows stesso, che viene parzialmente riprogettato per adattarsi alle esigenze di un’interazione tramite controller e schermi ridotti. L’accesso all’esperienza Xbox sui nuovi ROG Ally avviene tramite una schermata di avvio personalizzata che conduce direttamente all’app Xbox, escludendo automaticamente elementi tradizionali dell’interfaccia Windows, come desktop, taskbar e processi non essenziali, migliorando l’efficienza e la fluidità del sistema.

Secondo Jason Beaumont, vicepresidente delle esperienze Xbox, lo sviluppo di queste funzionalità ha richiesto il coinvolgimento diretto di sviluppatori con oltre vent’anni di esperienza sull’OS di Xbox, ora impegnati nella revisione del codice base di Windows per adattarlo al formato handheld. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza nativa, non una semplice sovrapposizione estetica, e i primi risultati mostrano un recupero di circa 2 GB di memoria grazie alla disattivazione di componenti superflui. Il nuovo sistema consente anche una gestione più efficiente dell’energia: in modalità standby, il consumo energetico risulta essere un terzo rispetto a quello della modalità desktop tradizionale. Tra le novità, è stata ottimizzata anche la schermata di blocco, che ora permette l’accesso tramite controller e codice PIN.

Il funzionamento della Game Bar è stato profondamente rivisto per offrire un accesso immediato alle impostazioni di rete, Bluetooth, interfaccia Command Center di Asus e alla nuova funzione Gaming Copilot. Inoltre, è stato integrato un selettore di attività pensato per il gioco portatile, attivabile tramite una pressione prolungata del tasto Xbox, che consente di passare rapidamente da un’app all’altra usando solo il controller. L’app Xbox include ora una libreria integrata che aggrega i giochi acquistati su Steam, Epic Games Store e altri storefront, oltre ai titoli Xbox Play Anywhere e Game Pass. Questa funzione sarà estesa anche ad altri dispositivi con Windows 11. Microsoft, inoltre, sta sviluppando un sistema di verifica simile a quello introdotto da Valve per Steam Deck, volto a indicare chiaramente i giochi ottimizzati per l’uso su dispositivi portatili.

Il rilascio iniziale dell’esperienza Xbox è previsto esclusivamente per i nuovi ROG Xbox Ally e Ally X, ma Microsoft ha confermato l’intenzione di portare gradualmente queste funzionalità anche sui modelli già esistenti e su altri dispositivi Windows portatili nel corso del prossimo anno. Con SteamOS in fase di supporto anche su ROG Ally, il confronto diretto tra l’approccio di Microsoft e quello di Valve sarà inevitabile. Resta da vedere se queste novità saranno sufficienti a convincere i produttori a restare nell’ecosistema Windows, oppure se Linux continuerà a guadagnare terreno nel settore dei PC da gioco portatili.