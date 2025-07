Battlefield 6: la guerra totale ritorna con nuove regole e un team di sviluppo stellare - Il video

La leggendaria serie di sparatutto in prima persona Battlefield si prepara a un nuovo, ambizioso capitolo. Electronic Arts Inc. e il collettivo di sviluppatori Battlefield Studios, per mezzo di una nota ufficiale, hanno pubblicato il trailer di presentazione di Battlefield 6, offrendo una prima, avvincente anteprima di ciò che i giocatori possono aspettarsi da un'esperienza di guerra totale senza precedenti.

Il trailer introduce la Pax Armata, una compagnia militare privata finanziata da ex stati della NATO, che minaccia di scatenare un conflitto globale. Questa narrazione fa da sfondo non solo alle epiche battaglie multigiocatore che hanno reso celebre la serie, ma anche al tanto atteso ritorno della campagna per giocatore singolo. Battlefield 6 si prepara a ridefinire le regole del combattimento con un mix di battaglie su vasta scala, veicoli, e l'inconfondibile libertà di gioco che permette di distruggere gli ambienti per ottenere un vantaggio tattico.

Ecco lo spettacolare traile di Battlefield 6

L'attesa per i dettagli sul cuore pulsante della serie sta per finire. Giovedì 31 luglio alle 20:30 CEST, gli sviluppatori di Battlefield Studios terranno un evento di presentazione del multigiocatore in diretta, che si preannuncia come il più importante nella storia di Battlefield. La trasmissione alzerà il sipario sulle funzionalità più attese, mostrando alcune delle nuove e mozzafiato mappe, le modalità di gioco inedite e quelle classiche, e dimostrando perché questo capitolo è considerato il più ambizioso di sempre.

Dopo l'evento, i principali creatori di contenuti specializzati in FPS di tutto il mondo, con talent che parteciperanno da eventi a Los Angeles, Berlino, Parigi, Londra e Hong Kong, condivideranno le loro prime esperienze di gameplay. Sarà un'occasione unica per vedere in azione il gioco prima del lancio, attraverso streaming in diretta che offriranno un accesso senza precedenti.

Dietro lo sviluppo di Battlefield 6 si cela un team collettivo di talenti, Battlefield Studios, che opera come una singola unità. A comporre questo supergruppo ci sono alcuni tra i nomi più celebri dell'industria: Criterion Games, DICE, Motive Studio e Ripple Effect. Questa collaborazione inedita tra quattro studi di fama mondiale ha l'obiettivo di plasmare un "universo Battlefield connesso e ricco di esperienze coinvolgenti" che porterà la serie, forte di 100 milioni di giocatori e 5 miliardi di ore giocate, a un nuovo livello.

L'evento di presentazione del multigiocatore sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Electronic Arts e Battlefield. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili su Battlefield.com e sui canali social ufficiali.