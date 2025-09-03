circle x black
Beats lancia le cuffie Ruby Red in collaborazione con Jennie delle Blackpink

Un nuovo capitolo della collaborazione tra Apple e la star del K-Pop: le Beats Solo 4 in edizione speciale Ruby Red arrivano il 5 settembre con fiocchi rossi rimovibili e custodia coordinata

03 settembre 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
Un rosso acceso come il suo ultimo album, dettagli pensati per esaltare lo stile unico e un tocco glamour che parla direttamente ai fan. Apple e Jennie tornano a collaborare con il lancio delle nuove Beats Solo 4 Special Edition “Ruby Red”, disponibili a partire da venerdì 5 settembre in alcuni Apple Store selezionati nel mondo: The Grove a Los Angeles, la Fifth Avenue di New York, Myeongdong a Seoul, Jing’an a Shanghai e Omotesando a Tokyo. In parallelo, le cuffie arriveranno anche nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti saranno in vendita a 199,99 dollari. Per il momento non è prevista la vendita in Europa.

Si tratta della seconda partnership tra la superstar del K-pop e Beats, un sodalizio che già in passato aveva riscosso grande successo. Questa volta, però, il design si arricchisce di elementi esclusivi: due fiocchi rossi rimovibili che richiamano l’“era Ruby” di Jennie, una custodia coordinata e, per la prima volta, un cuscinetto UltraPlush decorato con simboli ispirati alla sua musica e al suo immaginario artistico. Un’operazione che va oltre l’estetica, trasformando le classiche on-ear ultraleggere di Beats in un oggetto da collezione, capace di unire tecnologia e pop.

Ma non è tutto: secondo alcune anticipazioni emerse sui social, Beats starebbe preparando altre novità cromatiche per la propria gamma. Tra i modelli in arrivo ci sarebbero le Solo Buds nella variante “Icing”, le Solo 4 in “Champagne Gold” e “Rose Gold”, oltre alle Studio Pro nelle tonalità “Sand Gray” e “Soft Pink”. Nessuna data ufficiale è stata comunicata, ma non è escluso che i nuovi colori vengano svelati in occasione all’evento della prossima settimana. A completare la lineup futura ci saranno anche i Powerbeats Fit, attesi per l’autunno 2025.

Tag
Jennie Blackpink Solo Beats Ruby
