Bill Skarsgård protagonista di Physint, il nuovo gioco di Hideo Kojima

Xbox Game Studios e Kojima Productions annunciano l'attore protagonista del progetto action-spionistico atteso da anni. Nel cast anche Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe

Bill Skarsgård sarà il protagonista di Physint, il nuovo titolo action-spionistico sviluppato da Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di Xbox, che mette fine a mesi di speculazioni sull'identità del volto principale del progetto.

A confermare la scelta è stato lo stesso Hideo Kojima, fondatore dello studio, che ha parlato di un incontro professionale atteso da entrambe le parti. Il game designer ha raccontato di essere un ammiratore di lunga data del lavoro dell'attore svedese, e viceversa, sottolineando come la decisione di lavorare insieme sia maturata nel tempo. Kojima ha inoltre fatto riferimento alle sessioni di scansione facciale, ai test con la telecamera e alle prove dei costumi svolte nei mesi scorsi insieme a Skarsgård e a Charlee Fraser, definendole determinanti per la definizione della direzione artistica del progetto.

Skarsgård, noto al grande pubblico per ruoli come quello di Pennywise nella saga cinematografica di It, si unisce così a un cast che include, oltre alla stessa Fraser, anche Don Lee e Minami Hamabe. Kojima ha lasciato intendere che ulteriori annunci sul cast arriveranno nei prossimi mesi, lasciando presagire un ensemble ancora più ampio.

Nel corso della stessa comunicazione, Kojima Productions ha diffuso anche un aggiornamento su OD, l'altro progetto in sviluppo presso lo studio, un horror che vede coinvolti Sophia Lillis e Hunter Schafer. Sono state mostrate immagini dietro le quinte relative a una sessione di performance capture con i due interpreti. Al momento, né per Physint né per OD sono state rese note piattaforme di destinazione o finestre di lancio.