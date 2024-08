Borderlands 4 esce su console e PC l'anno prossimo

2K e Gearbox Software hanno annunciato ufficialmente il rilascio di Borderlands 4, il nuovo capitolo dell'iconica serie di sparatutto, previsto per il 2025. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, tramite Steam ed Epic Games Store. L'annuncio di Borderlands 4 è avvenuto durante l’Opening Night Live della Gamescom, dove è stato presentato un teaser trailer che ha offerto un primo sguardo a un nuovo pianeta, ambientazione del prossimo capitolo della serie. Borderlands 4 sarà il quarto titolo della linea principale e il settimo del franchise complessivo. I giocatori torneranno a vestire i panni dei leggendari Vault Hunter, impegnati nella ricerca di un tesoro alieno segreto, con un gameplay incentrato su combattimenti esplosivi e caotici.

Randy Pitchford, fondatore e presidente di Gearbox Entertainment Company, ha espresso grande entusiasmo per il progetto, dichiarando: “Insieme al team di Gearbox ho lavorato molto a Borderlands da quando abbiamo introdotto per la prima volta nel mondo il genere dei looter-shooter. Tutti noi di Gearbox abbiamo enormi ambizioni per Borderlands 4 e ce la stiamo mettendo tutta per rendere tutto ciò che amiamo di Borderlands migliore che mai, portando il prodotto a nuovi livelli in nuove ed entusiasmanti direzioni”. Il franchise di Borderlands ha riscosso un grande successo commerciale, con oltre 87 milioni di copie vendute fino ad oggi.

Catharina Lavers Mallet, Senior Vice President e General Manager di 2K Core Games, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di poter annunciare ai nostri fan che il 2025 segnerà un anno molto importante per 2K e Gearbox Entertainment. La serie Borderlands è una delle saghe di maggior successo di 2K ed è amata da milioni di persone in tutto il mondo. Siamo entusiasti che la nostra partnership e collaborazione con il team di Gearbox sia diventata ancora più forte e non vediamo l'ora di offrire le migliori esperienze di gioco sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori”.