Borderlands 4: svelati nuovi dettagli durante il PlayStation State of Play

Durante il recente evento PlayStation State of Play, 2K e Gearbox Software hanno presentato in anteprima mondiale un approfondimento di venti minuti su Borderlands 4, accompagnato da un nuovo trailer di gameplay che ha mostrato elementi inediti del titolo in arrivo. L’attenzione si è concentrata su due dei quattro nuovi Cacciatori della Cripta, figure centrali del nuovo capitolo della serie. Vex, una potente Sirena, può potenziare sé stessa o evocare spettri letali a supporto in battaglia, offrendo una combinazione letale di magia e strategia. Rafa, invece, è un ex-soldato Tediore equipaggiato con un esoscheletro sperimentale in grado di digistrutturare un vasto arsenale, rendendolo un combattente versatile e fortemente armato. Entrambi i personaggi propongono stili di gioco distinti, valorizzati da un sistema di abilità avanzato, il più complesso e articolato nella storia del franchise.

L’ambientazione di Borderlands 4 si espande sul pianeta Kairos, un mondo vasto e interconnesso dominato da una figura autoritaria nota come il Timekeeper. Per millenni, questa entità ha mantenuto il controllo del pianeta attraverso impianti cibernetici chiamati Bolts e un esercito di soldati sintetici conosciuto come The Order. I giocatori si troveranno a esplorare quattro regioni diverse, ognuna abitata da fazioni in lotta per la libertà. L’esperienza narrativa sarà arricchita da un cast di personaggi inediti e volti noti, con cui sarà possibile interagire, stringere alleanze o affrontare in combattimento. Uno degli elementi chiave mostrati nel gameplay è stato il livello di personalizzazione e varietà offerto dall’equipaggiamento. Il nuovo sistema di gestione delle armi e degli oggetti introduce meccaniche come i Licensed Parts, che permettono di combinare caratteristiche di più produttori in un’unica arma, e gli Enhancements, che potenziano l’equipaggiamento in base alla sua provenienza. A questi si aggiungono nuovi slot condivisi per granate e armi pesanti, e dispositivi come i Rep Kit, che offrono funzionalità strategiche come la cura o l’attivazione di potenziamenti temporanei.

L’esperienza cooperativa, da sempre cuore della saga, è stata ottimizzata per il gioco online. Un sistema dedicato consente la creazione e la gestione di gruppi in modo più fluido, anche durante il cambio di modalità. La campagna è interamente giocabile in cooperativa, con scaling dinamico del livello e difficoltà adattabile per ogni giocatore, garantendo coerenza e divertimento all’interno del gruppo. Borderlands 4 sarà disponibile a partire dal 12 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store). L’uscita su Switch 2 è prevista in una fase successiva dello stesso anno.