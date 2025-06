Campionati Nordamericani Pokémon 2025, l’Italia domina la scena competitiva

Federico Camporesi conquista il titolo nella categoria Master dei videogiochi, superando in finale il connazionale Marco Silva. Quattro italiani nella Top 8 consolidano il primato azzurro in vista dei Mondiali di Anaheim

L’Italia si impone con forza ai Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025, ultima tappa della stagione prima del grande appuntamento mondiale di Anaheim. Nella categoria Master dedicata ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, a salire sul gradino più alto del podio è stato Federico Camporesi, che ha sconfitto in finale il compagno di squadra nei NOVO Esports, Marco Hemantha Kaludura Silva. Si tratta di un risultato storico: mai prima d’ora un giocatore italiano aveva vinto il titolo in un Campionato Internazionale in Nord America.

La prestazione azzurra non si è fermata al podio. A completare il dominio italiano, la presenza di altri due Allenatori tra i migliori otto del torneo: Ruben Gianzini e Francesco Pio Pero hanno raggiunto gli ottavi di finale, confermando l’ottimo livello complessivo della rappresentanza italiana nel circuito competitivo. Il risultato rafforza la posizione dell’Italia tra i Paesi protagonisti della scena internazionale, in attesa dei Campionati Mondiali di Anaheim, in programma dal 15 al 17 agosto. L’edizione 2025 vedrà i migliori giocatori al mondo sfidarsi su più fronti: dal Gioco di Carte Collezionabili Pokémon a Pokémon GO, da Pokémon UNITE fino ai titoli per Nintendo Switch Scarlatto e Violetto. L’obiettivo sarà quello di bissare il successo dello scorso anno, quando Luca Ceribelli conquistò il titolo mondiale alle Hawaii.