Cattivissimo Me 4: ritorno all'azione per Gru e i Minions, da oggi nelle sale di tutta Italia - Il trailer

Dopo il successo travolgente dei precedenti capitoli, "Cattivissimo Me" torna con il nuovo episodio: "Cattivissimo Me 4". Sono passati sette anni dall'ultima apparizione di Gru, il supercattivo convertito in agente della lega anti-cattivi. Il nuovo capitolo della saga destinata a grandi e piccoli, è stato diretto da Patrick Delage e co-diretto da Chris Renaud. Prodotto da Illumination, lo studio autore di successi come "Pets" e "Sing", Cattivissimo Me 4 sfrutta il meglio delle tecnologie di animazione per dare vita a una storia vibrante e colorata.

Con la sceneggiatura di Mike White e un budget che testimonia la grande scommessa di Illumination su questo progetto, "Cattivissimo Me 4" è destinato a diventare, grazie al mix di umorismo, azione, momenti toccanti e gli immancabili Minions, uno degli eventi cinematografici dell'anno.

Ecco il trailer ufficiale del film

Gru si trova ad affrontare un temibile nemico: Maxime Le Mal, interpretato da Will Ferrell nella versione originale e da Stefano Accorsi nell'adattamento italiano. Insieme alla sua fidanzata Lucy, interpretata da Carolina Benvenga, e alle figlie Margo, Edith e Agnes, Gru (Steve Carrel nell'originale), interpretato da Max Giusti, si troverà costretto a fuggire, rendendo il film un'incredibile avventura piena di colpi di scena.

Cattivissimo Me 4, della premiata ditta Illumination / Universal, al momento ha raggiunto un incasso globale di circa 848,7 milioni di dollari.