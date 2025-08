Comau acquisisce Automha, nasce il polo italiano dell'automazione logistica

Comau ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il completamento dell'acquisizione di Automha S.p.A., azienda italiana specializzata in sistemi automatizzati per la logistica e l'intralogistica di magazzino. Questo investimento strategico rappresenta un passo cruciale per Comau, volto ad ampliare le proprie competenze e a consolidare la sua leadership nel settore, sfruttando le forti sinergie tra i due marchi per creare un valore aggiunto per clienti e azionisti a livello globale.

L'operazione, perfettamente in linea con la strategia di Comau di diversificare i propri mercati verso settori in rapida crescita, si basa sulla solida esperienza dell'azienda nella robotica industriale e nell'automazione guidata dal digitale. L'acquisizione non solo potenzia l'offerta di soluzioni scalabili e ad alte prestazioni, ma riafferma anche e rafforza le radici italiane di entrambe le aziende.

L'operazione garantirà la continuità operativa per Automha, che manterrà la sua struttura, ma beneficerà di una maggiore espansione globale grazie alla rete di Comau. Franco Togni rimarrà CEO, mentre Gianni e Roberta Togni, oltre ai loro ruoli attuali, entreranno a far parte del Comitato Esecutivo di Comau per contribuire allo sviluppo congiunto. La complementarietà delle competenze di Comau e Automha arricchirà i rispettivi portafogli di progetti e clienti.

"L’acquisizione di Automha rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso la creazione di un polo tecnologico italiano ancora più forte, e per affermare la nostra leadership globale nel settore dell’automazione avanzata," ha dichiarato Pietro Gorlier, CEO di Comau. "Questa operazione ci consente inoltre di accelerare la nostra crescita in un mercato ad alto potenziale come quello della logistica."

Franco Togni, fondatore di Automha, ha aggiunto: "Unire le forze con Comau rappresenta un’evoluzione per Automha e apre nuove, entusiasmanti opportunità di crescita e innovazione. Combinando la nostra profonda conoscenza dell’automazione logistica con la presenza globale, la robotica avanzata e le tecnologie digitali di Comau, avremo a disposizione una piattaforma più solida per crescere, innovare e offrire ancora più valore ai nostri clienti in tutto il mondo."