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Da Harry Potter ad Alberto Angela: gli audiolibri più ascoltati

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Audible festeggia il decennale al Salone del Libro di Torino con un evento dedicato all'evoluzione del settore, tra grandi classici intramontabili e i successi contemporanei più ascoltati

Da Harry Potter ad Alberto Angela: gli audiolibri più ascoltati
12 maggio 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il decennale di Audible in Italia verrà celebrato ufficialmente durante il Salone del Libro di Torino. L’incontro, previsto per venerdì 15 maggio nella Sala Viola, vedrà la partecipazione di Rachel Ghiazza, responsabile dei contenuti della società, e di Francesco Pannofino. Quest'ultimo, storica voce della saga di Harry Potter, offrirà una performance dal vivo ripercorrendo i passaggi più iconici dell'opera di J.K. Rowling, simbolo di un formato che ha saputo conquistare generazioni diverse di ascoltatori.

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Analizzando il decennio compreso tra il 2016 e il 2026, emerge una classifica dominata dalla narrativa letteraria e dai grandi cicli romanzeschi. Al vertice si conferma stabilmente Harry Potter e la pietra filosofale, seguito da successi editoriali di respiro internazionale come L’amica geniale di Elena Ferrante e I leoni di Sicilia di Stefania Auci. La predilezione degli utenti per le saghe familiari e il fantasy si affianca a un costante interesse per i classici della letteratura mondiale, con titoli come Orgoglio e Pregiudizio e Il Conte di Montecristo che continuano a registrare numeri significativi grazie alle interpretazioni di narratori d'eccezione.

Le tendenze più recenti relative all'anno in corso evidenziano una diversificazione dei gusti che spazia dalla divulgazione storica al thriller contemporaneo. Alberto Angela guida le preferenze del 2026 con il volume dedicato alla figura di Cesare, tallonato dal noir di Piergiorgio Pulixi. Accanto alle produzioni di saggistica e narrativa, trovano spazio anche il fantasy internazionale di Jay Kristoff e opere focalizzate sul benessere personale, confermando la maturità di un mercato che ha trasformato l’ascolto digitale in un’abitudine quotidiana consolidata e trasversale.

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