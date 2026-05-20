circle x black
Cerca nel sito
 

Discord blinda le chiamate: crittografia end-to-end standard per tutti

sponsor

Dopo un percorso durato quasi tre anni, la piattaforma di messaggistica ha completato la migrazione globale al protocollo DAVE, garantendo comunicazioni vocali e video protette di default su console, mobile e PC

- Discord
- Discord
20 maggio 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel mondo delle comunicazioni digitali, la sicurezza delle conversazioni in tempo reale rappresenta da tempo una delle sfide ingegneristiche più complesse, soprattutto quando i partecipanti utilizzano dispositivi radicalmente diversi tra loro. Discord ha annunciato il completamento del passaggio alla crittografia end-to-end per tutte le chiamate vocali e video, un obiettivo strategico avviato in sordina nell'estate del 2023 e ora giunto a piena maturazione. La transizione si è conclusa ufficialmente all'inizio di marzo, rendendo la protezione uno standard predefinito senza che gli utenti debbano attivare alcuna opzione manuale.

CTA

Il nucleo di questa evoluzione tecnologica è il protocollo DAVE, un sistema aperto e sottoposto a verifiche di sicurezza esterne da parte di Trail of Bits. Sviluppato inizialmente per sistemi desktop e mobile, il protocollo è stato successivamente esteso a browser web, console di gioco e persino ai bot e agli SDK social della piattaforma. La complessità del progetto risiedeva nella necessità di far dialogare contemporaneamente all'interno dello stesso canale utenti connessi da PlayStation, Xbox, smartphone e PC, mantenendo inalterati i parametri di bassa latenza e alta qualità audio che caratterizzano il servizio. Durante lo sviluppo, il team ha collaborato direttamente con Mozilla per correggere i bug nel codice di Firefox, rinunciando a scorciatoie temporanee per garantire l'omogeneità del servizio.

La copertura del protocollo DAVE include attualmente tutte le chiamate nei messaggi diretti, nei gruppi e nei canali vocali tradizionali, oltre ai flussi di streaming Go Live. Rimangono esclusi unicamente i canali Stage, data la loro natura strutturale orientata alla trasmissione verso un pubblico allargato e ad eventi comunitari. Con il completamento della migrazione, l'azienda ha avviato la rimozione definitiva del vecchio codice di rete, eliminando la possibilità di effettuare connessioni non cifrate. Nonostante l'importante traguardo sul fronte di voce e video, lo sviluppo non riguarderà i messaggi di testo, poiché l'introduzione della crittografia imporrebbe la riscrittura completa di gran parte delle funzionalità e degli strumenti di moderazione su cui si fonda l'ecosistema della piattaforma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Discord crittografia end to end chat
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza